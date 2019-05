Arrestato 30enne per furto aggravato ai danni di esercizi pubblici, distributori di carburante e ditte.

Arrestato 30enne per furto

Un 30enne bresciano, pregiudicato, è stato arrestato per furto aggravato ai danni di esercizi pubblici, distributori di carburante e ditte della Bassa Bresciana. Da circa un mese si erano registrati vari furti nell’arco notturno ai danni di esercizi pubblici, distributori di carburante e magazzini insiti all’interno ditte. In tutti gli episodi, circa 20 furti allo stato attuale, l’uomo (che operava solo), scendeva velocemente da una Bmw e tramite flessibile e arnesi da scasso forzava i cambiamonete dei distributori di benzina, gli ingressi di bar, magazzini di ditte situate nelle zone industriali e si appropriava di quello che trovava, merce o denaro.

Gli ultimi colpi

Ieri notte l’uomo ha colpito ancora: prima in un’azienda agricola di Bagnolo Mella, dove ha portato via un ingente quantitativo di insaccati, e poi in un’area di servizio di Borgosatollo dove ha asportato il lettore contadenaro, poi in un’area di servizio di Brescia, per altri 50 euro danneggiando 5 macchinari aspirapolvere e un accettatore di banconote. Infine in un’altra area di servizio di Brescia, per altri 20 euro. Le Forze dell’Ordine lo hanno fermato poi a Rezzato, recuperando la refurtiva.

Perquizione

La perquisizione presso l’abitazione ha consentito di trovare anche sostanze stupefacenti e 74 cartucce da caccia, non denunciate. Il GIP di Brescia stamattina ha convalidato l’arresto. Al vaglio ora ogni episodio, al fine di consentire alle vittime la richiesta di risarcimento nonché attribuire la responsabilità all’uomo per ogni evento commesso.

TORNA ALLA HOME PAGE