Due spacciatori 50enni, residenti a Travagliato e Brandico, sono stati fermati dai carabinieri di Chiari, Ospitaletto e Dello.

In manette due spacciatori di Travagliato e Brandico

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Chiari, coadiuvati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Chiari, Ospitaletto e Dello, nell’ambito dei servizi finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni criminali insistenti sul

territorio, hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni che hanno portato all’arresto di due italiani. Un 54enne di Travagliato e un 50enne di Brandico, entrambi trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

La perquisizione e l’arresto

In particolare, il primo a finire nella rete è stato il travagliatese, sorpreso a detenere in casa varie tipologie di stupefacenti. Infatti i

Carabinieri hanno trovato 40 grammi di hashish, circa 30 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina, oltre a 12mila euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 50enne, incensurato, invece, è stato arrestato poiché in un vano segreto ricavato in casa nascondeva 14 chili di hashish, 150 grammi di cocaina, 160 grammi di marijuana e un paio di armi provento di furto. Per entrambi, dopo essere incappati nelle maglie dei controlli dei Carabinieri, si sono aperte le porte del carcere di Brescia. Gli arresti sono stati convalidati.

TORNA ALLA HOME PAGE