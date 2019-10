Appartamento confiscato alla mafia: a Castrezzato potrebbe diventare un aiuto ai Servizi sociali. L’Amministrazione ha espresso una manifestazione d’interese.

Un appartamento confiscato alla mafia potrebbe diventare una fonte di introiti per i Servizi sociali. L’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Aldi ha inviato una manifestazione d’interesse all’ente specifico per ottenere un appartamento situato in piazza Santa Maria degli Angeli. Ancora non c’è stata una risposta (che il sindaco auspica di ottenere presto), ma l’intento sarebbe quello di metterlo sul mercato ed utilizzare i soldi relativi all’affitto per andare a rimpolpare le casse dei Servizi sociali. Un’ottima iniziativa che darebbe nuova vita ad una casa sfitta e inutilizzata e aiuterebbe i più bisognosi.

