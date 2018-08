Anziano travolto e ucciso da un camion a Borgosatollo. Nel pomeriggio ha perso la vita un’ottantottenne che è morto a seguito di un investimento mentre era in bicicletta.

Anziano travolto

Impatto fatale nel pomeriggio a Borgosatollo. Un uomo di 88 anni, residente in paese, ha perso la vita. L’anziano è stato travolto, in sella alla sua bicicletta, da un camion che viaggiava nel suo stesso di marcia. E’ scuccesso all’incrocio tra via Santissima e via Di Vittorio. Il sinistro si è verificato al semaforo. L’88enne si trovava alla destra del mezzo pesante e, al momento della partenza, non è stato notato dall’autista che lo ha completamente travolto.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi così come la Polizia stradale di Brescia, ma l’anziano è morto poco dopo in ospedale.