L’allarme è scattato poco prima delle 12 nella frazione del Santellone di Chiari: un uomo di 65 anni è stato trovato dai fratelli in uno stato di incoscienza ed è scattato l’allarme

Elisoccorso

L’allarme è scattato in una cascina di via Pontoglio. Un uomo di 65 anni si è sentito male mentre stava imballando il fiero. Non si sa per quanto tempo l’anziano sia rimasto in questo stato perché è stato trovato dai fratelli che non lo vedevano rientrare. A quel punto è scattato l’allarme in codice rosso e in via Pontoglio sono arrivate due ambulanze e, vista la gravità della situazione, anche l’eliambulnza che è atterrata in un campo adiacente. La missione è ancora in corso e le condizioni, al momento, sono gravi: l’uomo è stato caricato sull’elisoccorso e portato in ospedale. Sul posto c’è anche una pattuglia della Polizia Locale di Chiari.

TORNA ALLA HOME PAGE