Anziano clarense cade nel fosso mentre raccoglie le noci

L’uomo stava facendo una passeggiata in via Fornaci. Per raccogliere delle noci vicino a un fosso, è scivolato nel canale e da lì non è più riuscito a uscire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiari e l’ambulanza di Trenzano. L’uomo era cosciente, ma ancora non si conoscono le condizioni dell’anziano.

