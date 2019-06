Anziano ciclista investito a Chiari: l’83enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale

Anziano ciclista investito

Attimo di agitazione questa mattina a Chiari per l’investimento di un ciclista. E’ successo verso le 10.15, in via Gian Battista Rota, proprio di fronte al Comando della Polizia Stradale. L’anziano, che viaggiava sulla sua bicicletta, è stato urtato da un’auto ed è rovinato a terra. Fortunatamente le sue ferite sono parse subito lievi: l’83enne, che per tutto il tempo è rimasto cosciente e interagiva con gli agenti, è stato soccorso da un’ambulanza dei volontari di Trenzano e trasportato in codice verde all’ospedale.

TORNA ALLA HOME PAGE