Anziana cade dalla bici a Leno: trasportata in ospedale. E’ successo poco dopo le 8.

E’ successo in via Badia, a Leno. Un’anziana di 87 anni è caduta dalla bici. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e la donna è stata trasportata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

