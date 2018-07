L’uomo si è tuffato nel mare di Arma di Taggia: l’ipotesi più probabile è di un malore.

Il dramma

L’uomo, un 34enne di origini indiane, si trovava in compagnia di alcuni amici con i quali aveva raggiunto il Ponente ligure (Arma di Taggia è in provincia di Imperia) per una giornata all’insegna della spensieratezza. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera, malgrado il mare mosso, l’uomo ha deciso lo stesso di fare un bagno. Nessuno si è accorto di nulla, solo dopo qualche minuto qualche turista ha visto galleggiare a pelo d’acqua un corpo ed ha dato l’allarme. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma per il 34enne residente a Ospitaletto non c’era più nulla da fare. L’ipotesi più gettonata dagli inquirenti è che l’uomo sia stato colto da un improvviso malore e che le condizioni del mare abbiano impedito che riuscisse a tornare a riva