Ancora fiamme dietro al camposanto di Manerbio

Ancora fiamme dietro al camposanto di Manerbio

Dopo l’episodio avvenuto stanotte, dove alcune sterpaglie hanno preso fuoco provocando un rogo dietro al cimitero di Manerbio, pare che poco fa, verso le 15, il rogo sia riesploso. Una densa colonna di fumo nero si è levata dal campo e subito sono stati avvisati i Vigili del fuoco, corsi sul posto, per spegnere le fiamme e riportare tutto alla normalità. La situazione ora sembra essere sotto controllo, ma ancora in via di accertamento le cause dell’incendio.

TORNA ALLA HOME