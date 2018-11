Un uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro alle 2.37 di questa notte.

Amputazione

Il 47enne è stato soccorso in via Papa Giovanni XXIII a Pompiano all’interno di un impianto lavorativo. Sul posto sono intervenuti i volontari di Trenzano e l’automedica. Si tratta di un’amputazione non grave dato che l’uomo è stato accompagnato all’Ospedale di Chiari in codice verde.

Malori

Malori a Bovezzo per un 29enne, Sale Marasino per un 30enne, Sirmione per una donna di 82 anni e a Lumezzane per una persona di 47.