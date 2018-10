Amici per il cuore di Chiari in prima linea per la Cardiologia: ufficializzata l’ultima donazione. Presenti nel presidio locale dell’Asst Franciacorta anche gli assessori regionali Fabio Rolfi e Davide Caparini insieme alla presidente della Commissione Sanità, il consigliere Simona Tironi.

Amici per il cuore di Chiari in prima linea per la Cardiologia

Una breve cerimonia, ma sentita. Un modo per dire grazie al sodalizio clarense degli Amici per il cuore, guidato da Giacomo Fogliata, che ha contribuito per l’ennesima volta a rendere ancor migliore il reparto di Cardiologia del presidio locale dell’Asst Franciacorta, già fiore all’occhiello della sanità regionale. All’evento, che si è tenuto proprio in Cardiologia, sono intervenuti il primario Claudio Gentilini, il direttore dell’Asst Mauro Borelli, l’assessore al Bilancio di Regione Lombardia Davide Caparini, l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi e il consigliere regionale, nonchè presidnete della Commissione sanità della Regione, Simona Tironi. Tutti i relatori hanno profondamente ringraziato il sodalizio per l’attenzione al cuore e alla prevenzione, per le donazioni e la caparbietà del loro operato. Tutti si sono inoltre detti d’accordo su quanto il comparto della sanità sia d’importanza primaria per la Regione, anticipando anche che a breve potranno arrivare nuovi finanziamenti.

La donazione

Si tratta di un’apparecchiatura, o meglio un software, dal costo di 91mila euro. Il suo nome è “Risonanza magnetica cuore”. Hanno collaborato alla raccolta dei fondi anche diverse e facoltose aziende del territorio che hanno sposato la buona causa degli Amici per il cuore.

La parentesi

Durante l’incontro non è mancata una piccola parentesi a quanto successo ieri, ovvero al fatto che un operatore del Pronto soccorso di turno non abbia risposto al telefono per giocare ai videogiochi. Borelli, così come la Tironi, è intervenuto sulla vicenda per annunciare i provvedimenti e allo stesso tempo difendere chi invece lavora al meglio nella struttura.

