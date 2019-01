Alpini di Chiari all’opera ad Arquata del Tronto. Nel week end sono andati nelle Marche per lavorare alla struttura polivalente che l’Ana sta costruendo in provincia di Ascoli Piceno.

Hanno trascorso il week end lavorando, ci hanno messo l’anima e il cuore. Il capogruppo delle Penne Nere Alfredo Facchetti, Giovanni Raineri e Fausto Garzetti sono partiti alla volta di Arquata del Tronto per contribuire alla costruzione dell’edificio polivalente che l’Ana ha ideato nel paese devastato dal terremoto. I lavori dell’Associazione nazionale alpini proseguono infatti a ritmo serrato nella struttura in costruzione e in queste settimane sono all’opera proprio le Penne nere dei gruppi della Sezione di Brescia, che si stanno occupando degli impianti idraulici, dei serramenti e delle finiture.

L’approfondimento sarà sul numero del ChiariWeek in edicola a partire da venerdì 25 gennaio.

