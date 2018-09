Nelle ultime ore è andato aumentando sempre di più il numero dei ricoveri per polmonite negli ospedali della Bassa.

Allarme polmonite nella Bassa bresciana

I paesi coinvolti sono Montichiari, Carpenedolo, Calvisano, Visano, Ghedi, Montirone, Acquafredda. Continuano gli accessi agli ospedali di Desenzano, Asola, Castiglione delle Stiviere, Manerbio e Montichiari dove vengono effettuati test per riscontrare il batterio della legionella. Proprio quest’ultimo sembra, infatti, al momento la causa più accreditata per il diffondersi della malattia. Solo due su 100 casi sono comunque risultati positivi al test.

Allarme anche tra i giovani

Tre i decessi registrati per polmonite. Ad essere colpiti anche i giovani: i due casi di legionella, ricoverati in rianimazione a Monza, hanno, infatti, rispettivamente 27 e 28 anni. L’ Agenzia per la tutela della salute di Brescia (Ats) sta svolgendo tutti i controlli del caso ma la ricerca del batterio può risultare molto complessa.

Forme e sintomi ai quali fare attenzione

La malattia si presenta in due forme distinte:

– Malattia dei Legionari (forma più grave con polmonite)

– Febbre di Pontiac (forma leggera di infezione)

Il termine “Malattia dei legionari” deriva dall’epidemia di polmonite che si verificò a Philadelphia nel 1976 tra i partecipanti ad un raduno di veterani di guerra americani (chiamati appunto “Legionari”). Il batterio responsabile di questa epidemia venne chiamato Legionella. Il contagio avviene inalando acqua contaminata sottoforma di “aerosol” generata da rubinetti, docce ed impianti di umidificazione ecc. Le persone possono essere esposte a queste fonti in casa, nel luogo di lavoro o in altri posti pubblici (ospedali, alberghi, piscine, ecc). La legionellosi non si trasmette da persona a persona.

Quali sono i sintomi della malattia?

I sintomi più frequenti della Malattia dei Legionari sono: polmonite, febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, dolori muscolari, astenia, perdita d’appetito, occasionalmente diarrea e disturbi renali.

La Febbre di Pontiac si presenta sottoforma di febbre, brividi, mal di testa e malessere generale. Tali sintomi perdurano pochi giorni poi si risolvono spontaneamente.