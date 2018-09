Sono in corso da pochi minuti a Carpenedolo controlli su alcune anatre morte nella roggia comunale. I decessi degli animali non parrebbero collegati all’allarme polmonite che nelle ultime ore colpisce la Bassa ma il Comune, la Polizia Provinciale e Ats del distretto veterinario ritengono comunque necessario condurre le attività ispettive dovute.

I consigli dei veterinari per gli animali domestici

Nell’allarme polmonite da legionella intervengono anche i veterinari di zona con alcune raccomandazioni utili. La legionella in realtà non dovrebbe essere un elemento patogeno per gli animali domestici ma alcuni veterinari preferiscono fornire consigli in modo tale da non correre nessun rischio. Tra le raccomandazioni quelle di usare acqua in bottiglia e di non lasciare all’aperto le ciotole per gli animali che sarebbe preferibile in questi giorni sterilizzare con cura.

Marzia Borzi