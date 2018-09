Allarme legionella: nessun batterio nella piscina di Chiari. Tutte le analisi dell’impianto di via Tito Speri sono risultate in regola.

Allarme legionella: nessun batterio nella piscina di Chiari

E’ stato un risveglio caotico quello di questa mattina. Chiusa la piscina di via Tito Speri per legionella? No. Le attività sono tutte regolarmente in atto. Quanto riportato da un quotidiano provinciale ha creato il caos, ma le analisi sono tutte in regola e non vi sono problemi per tutti coloro che, da Chiari e non, si sono recati e si recheranno in piscina per una nuotata o per i corsi.

I fatti

Prima i gestori della struttura in maniera preventiva e poi Ats data l’allerta di questi giorni, hanno eseguito analisi all’interno dell’impianto di via Tito Speri. Non nelle vasche (naturalmente ripulite dal cloro), ma nei bagni, nelle docce e in infermeria. Ad oggi, tutti i risultati (carte alla mano) sono assolutamenti negativi e anche i dati che inizialmente potevano sembrare più alti (ma non attribuibili allo stesso ceppo di legionella dell’emergenza) sono stati contrastati e risultano nella norma. La piscina è rimasta chiusa solo qualche ora nel pomeriggio di ieri (la mattina ci sono state le attività) per lavori di manutenzione e ulteriori controlli preventivi aggiuntivi. Questa mattina tutto è ricominciato regolarmente e non ci sarà alcuna ripercussione su corsi e attività.

Il comunicato

Immediato il comunicato dei gestori della Chiari Nuoto. “Gentili clienti, vi comunichiamo che la piscina di Chiari, al momento della riapertura estiva, ha posto in essere le procedure indicate dalle linee guida regionali, nazionali e ministeriali di riferimento per la gestione degli impianti al fine di eliminare ogni rischio di contaminazione. Le analisi eseguite dal Laboratorio Accreditato eMMe.2srl hanno escluso alcun tipo di contaminazione da legionella e riportano esito negativo in relazione a qualsiasi contaminazione batterica. La piscina è regolarmente aperta ed agibile”.