Dopo anni tornano le esche avvelenate in via Rossa a Orzinuovi: cani nel mirino e padroni spaventati, si cerca il colpevole.

Allarme bocconi in via Rossa

Se l’è vista brutta «Rambo», il meticcione di due anni di Simone Pedroni, orceano residente in via Rossa, che nel fine settimana ha rischiato di morire a causa di una delle esche avvelenate che sono state ritrovate negli spiazzi d’erba che costeggia tutta la strada che si trova nel villaggio Giardino.

A fare l’amara scoperta il padre di Pedroni che proprio quel giorno stava portando a passeggio «Rambo» che ha ingerito per sbaglio una delle polpette ma è stato portato subito in clinica veterinaria. Nella stessa zona sono state rinvenute altre 20 esche. Lo stesso episodio era accaduto qualche anno fa.

Leggi l’intervista completa su Manerbio Week in edicola venerdì 6 settembre

TORNA ALLA HOME