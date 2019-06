Allagamenti a Bassano, l’opposizione: “Vogliamo una commissione ad hoc”.

Allagamenti a Bassano

Un Consiglio straordinario e una commissione speciale per discutere dell’emergenza allagamenti. E’ la richiesta avanzata, e ufficialmente protocollata, dal gruppo d’opposizione Passione Civica Bassano che all’alba dell’insediamento di sindaco, Giunta e consiglieri è partito all’attacco per velocizzare la ricerca di soluzioni per far fronte all’annosa questione. «Come annunciato in campagna elettorale, riteniamo l’emergenza allagamenti una priorità assoluta per Bassano – ha spiegato il capogruppo Angelo Benedetti – L’estate è arrivata e con essa i primi temporali. Le misure messe in campo finora non sono state tempestive e nemmeno risolutive. Se il sindaco Michele Sbaraini non interverrà in fretta gli allagamenti continueranno. Le elezioni sono passate, ma le emergenze persistono e noi siamo determinati a risolverle».

