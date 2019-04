Una camminata per rimanere in forma unita al plogging, raccolta di rifiuti abbandonati, ma soprattutto tanto divertimento e voglia di stare insieme

Una giornata per grandi e piccini

Questa mattina più di settanta persone, tra adulti e bambini, si sono dati appuntamento in piazza Pavoni per aderire all’iniziativa promossa dall’ente Rete in movimento e organizzata dal Comune e Pro loco di Alfianello. In occasione della Giornata mondiale della salute e della Giornata del verde pulito, promossa da Regione Lombardia, è stata organizzata una camminata, con due percorsi da 4 e 9 km, durante la quale è prevista un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati. “Alfianello è l’unico paese bresciano che aderisce a Rete in movimento – ha spiegato Matteo Zani, primo cittadino – Il nostro scopo è promuovere stili di vita sani, sensibilizzare ad una cultura ecologica e offrire un momento comunitario di divertimento”. In particolare l’attività di plogging è stata suggerita dai ragazzi di III A delle scuole medie. “Abbiamo fatto un progetto ecologico in cui un nostro studente ha avuto l’idea di organizzarsi in gruppi per raccogliere i rifiuti abbandonati – Ha spiegato Maria Carla Pegoiani, professoressa di tecnologia alla scuola secondaria – Lo abbiamo proposto al Comune che ha accettato volentieri di unirlo a questa iniziativa”. Cura della salute e del verde: questi i due obbiettivi della giornata che ha riscosso un grande successo, tanto che molti partecipanti sperano in ulteriori edizioni. Alla fine della camminata è stato offerto un’aperitivo a base di frutta e verdura in perfetta linea con gli ideali della manifestazione.

