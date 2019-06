Alcool, schiamazzi e corse clandestine disturbano Manerbio: in ginocchio il villaggio di via Zanetti.

Da notti d’estate a notti di alcool e vandalismo. Sono sempre più frequenti le lamentele dei cittadini di via Monsignor Zanetti, disturbati dalle «gang» di ragazzini che ogni sera fanno capolino nel villaggio: schiamazzi, gare di motorini e sporcizia abbandonata dopo una serata di festa sono ormai all’ordine nel giorno, anzi della notte. E ai residenti altro non rimane se non invocare una soluzione. Di nuovo.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 14 giugno.

