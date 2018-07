Albero caduto nella roggia a Chiari: sul posto i pompieri e i volontari della Protezione Civile.

Albero caduto nella roggia a Chiari Sul posto i pompieri

Da circa un’ora i Vigili del fuoco di Chiari stanno lavorando (con non poche difficoltà) in via Delle Battaglie dove è caduto un albero nella roggia. Ma nel sentiero sono caduti in realtà due alberi, ma uno più piccolo ha creato meno problemi. Il secondo, invece, più grosso è caduto anche nei giardini delle case situate in quella zona. Un terzo albero pericolante è stato invece tagliato subito dai volontari sul posto. Continuano le operazioni.