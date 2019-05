Albero cade su un cancello a Manerbio: nessuno per fortuna è rimasto ferito.

Il fatto

I postumi del maltempo che lo scorso sabato si è abbattuto della bassa si fanno sentire ancora ora. Questa sera, in via Cremona a Manerbio, un albero è caduto sul cancello di un’abitazione, forse compromesso dal forte vento che aveva già creato numerosi danni in città. Nessun per fortuna è rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della rimozione della pianta e di un secondo albero adiacente, visibilmente piegato e pericolante.

