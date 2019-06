Non solo dal paese, ma perfino dal lago d’Iseo e dalla Val Trompia: la Sagra del pesce ha un seguito di affezionati che provengono da tutta la provincia

Una grande festa

Nella tradizionale location della cascina Maccagnere III, alla festa organizzata da Avis e Aido, i primi avventori sono arrivati già dalle 19, per essere sicuri di trovare posto e potersi gustare le specialità della festa in tutta tranquillità. Spiedo, polenta, salamina, casoncelli, lasagne e trippa, il menù è di tutto rispetto. Non solo cucina però: musica dal vivo, dj set e area bimbi, il divertimento è assicurato per tutte le età. “Ci sono un centinaio di volontari che lavorano con impegno per poter realizzare questa festa – ha spiegato Liliana Francesconi, presidente Avis sezione di Seniga – A loro va il mio più sentito ringraziamento”.

Il prossimo week end

La Sagra non finisce qui: sabato 6 sarà protagonista la musica dei Kaoscoverband e domenica 7 luglio musica e animazione con dj Mario e l’attesissima estrazione dei biglietti della lotteria.

TORNA ALLA HOME PAGE