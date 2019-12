Aggressioni, malori e incidenti: una notte movimentata per i soccorritori

I soccorsi hanno iniziato ad entrare in azione subito dopo cena alle 19.30, con un aggressione a Brescia in viale Italia 31, dove a causa di una rissa un 14enne è finito in ospedale in codice verde, per poi passare a Marcheno, dove un 58enne, a seguito di un’aggressione è finito in ospedale in codice giallo. Episodi simili hanno continuato a succedersi nel corso della nottata sempre in città e verso le prime luci dell’alba anche a Salò. Malori a Collebeato, dove è scattato il codice rosso: paura per un 27enne in via Roma che si trovava sul posto di lavoro, ma fortunatamente l’intervento si è risolto in codice verde.

Incidente sul treno a Brescia

Stamattina alle 6.10 un giovane di 21 anni è rimasto ferito sul treno in città sul tratto dell’autostrada Serenissima. Un intervento che si è risolto in codice giallo ma non sono ancora chiare le dinamiche dell’evento.

