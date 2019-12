Aggressioni e intossicazioni: numerosi gli interventi dei soccorritori.

Aggressioni e intossicazioni

Alle 20.20, in via Brescia a Palazzolo sull’Oglio, un uomo di 67 anni è stato coinvolto in un evento violento: sul posto anche i Carabinieri e la Croce Verde di Orzinuovi, che hanno portato l’uomo all’ospedale di Chiari. Un 38enne è stata invece la vittima di un aggressione a Orzinuovi, in via Cernaia, intorno alle 21, mentre a Brescia un 32enne è stato aggredito in via Lamarmora: nessuno dei due ha riportato gravi ferite. Infine a Pontevico, in piazza Mazzini verso le 3.20 di questa notte, i militari e la Croce bianca di Leno hanno soccorso un 48enne, anch’egli rimasto coinvolto in un aggressione.

Numerosi anche i casi di intossicazione da alcool: durante la nottata le ambulanze hanno suonato a Chiari per un 45enne, a Bagnolo Mella per un 56enne, a Brescia per un 31enne e a Desenzano per un uomo di 37 anni.

Incidenti

Attimi di paura in via Monte Grappa, dove due auto si sono scontrate intorno alle 23.20. A bordo due 19enni e un 34enne che, per fortuna, non sono rimasti gravemente feriti. Sul posto la Stradale e i Vigili del Fuoco, oltre ai soccorritori di Pontoglio e della Croce Rossa di Palazzolo che hanno trasportato i feriti in codice verde a Chiari.