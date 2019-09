Aggressioni, cadute e intossicazioni. Notte movimentata per i soccorritori in tutta la provincia.

Aggressioni, cadute e intossicazioni

Una notte movimentata per i soccorritori quella appena passata, che si sono messi in moto appena scattata la mezzanotte a Moniga del Garda, dove un uomo di 47enne ha fatto una brutta caduta in moto ed è stato trasportato in codice giallo agli Spedali Civili con l’elisoccorso. A Manerbio invece, un uomo di 31 anni è stato vittima di un’aggressione poco prima delle 2, finendo al Pronto Soccorso in codice verde, così come a Gardone Val Trompia, qualche ora dopo dove una donna di 33 anni è finita in nosocomio con qualche lieve contusione. E anche a Desenzano, verso le 3.30, dove una ragazza di 18 anni e uno di 23 sono andati al Pronto Soccorso in codice verde. A Brescia una 44enne ha abusato dell’alcol ed è stata trasportata ai Civili in codice rosso. A Brescia una 65enne, a Chiari un 20enne e a Desenzano un 62enne sono caduti al suolo, fortunatamente non riportando traumi gravi.

