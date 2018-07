Aggressioni nella notte, un incidente e vari malori.

Aggressioni

Alle 23.30 un uomo di 53 anni è stato aggredito a Rovato in via Cesare Battisti. Sono stati chiamati i Carabinieri di Chiari e l’ambulanza della cittadina, ma l’uomo non è stato accompagnato in ospedale.

Una corsa all’Ospedale di Esine in codice verde invece per il 37enne aggredito a Darfo in via De Gasperi.

Incidenti

Alle 6.23 due auto si sono scontrate a Iseo lungo la provinciale. A bordo una donna di 48 anni e un uomo di 50 soccorsi dalla Croce Rossa di Palazzolo. Un uomo di 64 anni è caduto dalla bici a Brescia. E’ stato accompagnato al Città di Brescia in codice verde.

Altre emergenze

Infortuni a Verolanuova per un 15enne poi trasportato alla Poliambulanza e a Lumezzane per un 23enne accompagnato al Civile. Nulla di grave per entrambi.

Malori da codice rosso poi trasformato in verde a Borgosatollo per un 39enne e a Dello per un 42enne.

A Salò ennesima intossicazione etilica. Questa volta si tratta di un ragazzo di 22 anni soccorso poco prima dell’una dai volontari del Garda Salò. E’ stato condotto all’Ospedale di Gavardo in codice giallo.