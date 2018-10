Nottata molto tranquilla quella appena trascorsa con solo un paio di emergenze.

Aggressione

Un uomo di 46 anni è stato soccorso ad Acquafredda alle 3.31 dopo un’aggressione.

Sul posto la croce azzurra di Mantova in codice giallo. L’uomo è stato accompagnato al Civile.

Emergenze

Sconosciute le cause degli altri due interventi quello delle 21.32 a Toscolano Maderno per soccorrere un 46enne e quello di Desenzano alle 23.51. I soccorsi sono stati chiamati in codice giallo ma non si sa di più.