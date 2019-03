Diverse emergenze nella notte fra le quali un’aggressione a Quinzano.

Aggressione

Un ragazzo di 29 anni è stato aggredito a Quinzano in via Risorgimento. Sul posto sono arrivati i Volontari di Verolanuova in codice giallo, poi diventato verde quando hanno accompagnato l’uomo all’Ospedale di Manerbio.

Infortunio sul lavoro e incidente

A Roncadelle pochi minuti prima delle 7, una persona ha subito un’infortunio in via Industriale, 13. Non si tratterebbe di nulla di grave perché l’ambulanza di Roncadelle è arrivata in codice verde.

A Brescia, Sant’Eufemia, due auto si sono scontrate alle 22.10. I Soccorritori di Mazzano sono arrivati in codice rosso poi passato a verde quando c’è stato modo di medicare le due giovani coinvolte, di 21 e 22 anni. Sono state portate al Città di Brescia.

