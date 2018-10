Codice rosso in largo Armando Diaz a Pontoglio. Un’aggressione cruenta ai danni di un 38enne. Si cerca l’autore della violenza.

Aggiornamento delle 23.50

Il presunto aggressore è stato identificato e arrestato. I militari lo hanno trasferito il caserma a Chiari dove continuerà l’interrogatorio. Fondamentali, oltre alla prontezza dei carabinieri e della Polizia locale che hanno collaborato a stretto contatto, sono state le videocamere di sorveglianza, attive, in piazzetta. L’uomo infatti si era rifugiato in un palazzo a pochissimi metri da dove si è verificata l’aggressione e i suoi spostamenti non sono sfuggiti agli occhi elettronici.

Aggressione a Pontoglio

Sul posto sono presenti i carabinieri della stazione e del Radiomobile e la Polizia Locale. Il 38enne sarebbe stato ferito all’addome con un’arma bianca. Probabilmente un coltello. Le Forze dell’ordine stanno cercando di identificare il suo aggressore. Anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

Codice rosso

L’uomo è stato soccorso dai Volontari di Pontoglio. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Allertato anche l’elisoccorso da Brescia. Proprio in elicottero è stato trasportato al Papa Giovanni di Bergamo.

Torna alla Home Page