Nella notte un aggressione e un incidente.

Aggressione

Alle 23.15 un uomo di 40 anni e un ragazzo di 18 sono stati soccorsi a Orzinuovi, in via Zanardelli, dopo un’aggressione. Sul posto sono accorse un’automedica e l’ambulanza di Orzinuovi che hanno accompagnato i feriti all’Ospedale di Chiari con una priorità da codice giallo.

Incidente ed emergenze

A Lonato un’auto è finita fuori strada in via Maguzzano. Sono stati chiamati i soccorsi ma nessuno è stato accompagnato all’ospedale.

Malori a Brescia per un 27enne e in un impianto lavorativo di Lumezzane per una ragazza di 24 anni.

