Nottata con alcuni interventi.

Aggressione

A Montichiari un uomo di 37 anni è stato aggredito in piazza Treccani 14 minuti dopo la mezzanotte. I soccorsi di Calcinato lo hanno accompagnato al pronto soccorso in codice verde.

Malori ed emergenze

A Leno una persona ha vissuto un malore da codice rosso alle 6.44. Si trova in un’azienda di via Lamarmora. Sul posto un’ambulanza e un’automedica arrivate in codice rosso.

A Brescia un infortunio in un campo sportivo ha richiesto l’intervento di un’automedica oltre che dei soccorsi di Roncadelle. I mezzi sono intervenuti in via Orzinuovi per soccorrere una 25enne poi portata alla Poliambulanza in codice verde.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Brescia e provincia Eventi e news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Brescia7giorni: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!