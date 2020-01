Aggressione a Desenzano, coinvolta una 39enne. È successo in viale Marconi poco l’una questa notte.

Aggressione a Desenzano

Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma secondo quanto riportato da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, questa notte intorno all’una, una 39enne è rimasta vittima di una aggressione. La chiamata è partita in codice giallo, la donna è poi arrivata in ospedale in verde.

Intossicazioni etiliche

Sempre a Desenzano, in via Mella, poco prima delle 5 di questa mattina, sono stati allertati i soccorsi per un’intossicazione etilica che ha coinvolto tre persone, due di 20 anni e una di 37.

Altra intossicazione etilica, poco dopo le 2.30, a Chiari in viale Teosa, protagonista un 25enne.

Incidente stradale

A Leno, invece, in via Donatello pochi minuti dopo le 3 di questa mattina, una persona è stata coinvolta in un incidente stradale di cui non è nota la dinamica. L’allarme ai soccorsi è partito in codice giallo, sul posto l’ambulanza del Dominato Leonense ed è stata allertata anche la Polstrada.

