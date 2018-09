Aggiornamento delle 19.30

Il presunto assassino Marsel Disha Romelli di Urago, difeso dall’avvocato Eva Feroldi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In attesa della convalida resta in carcere.

Aggiornamento delle 14

Il presunto aggressore si chiama Marsel Disha Romelli e attualmente si trova in stato di fermo. Nel frattempo i carabinieri del Nulceo operativo e dell Radiomobile continuano le indagini nei pressi della sala giochi di viale Teosa. Non è ancora stata trovata l’arma bianca utilizzata per ferire il connazionale. Sul posto stanno arrivando anche i Vigili del fuoco di Chiari per collaborare nelle ricerche cercando l’arma sul tetto.

Aggiornamento delle 13

La vittima si chiama Kola Arben, di nazionalità albanese, ha trentadue anni ed è padre di due bambini piccoli. I carabinieri sono alla ricerca dell’arma bianca con la quale è stato complito l’uomo che al momento non si trova. Il connazionale 26enne attualmetne in stato di fermo e e trasferito a Brescia, sarà ascoltato dal sostituto procuratore Federica Ceschi.

Aggiornamenti

Il presunto aggressore, anche lui albanese, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo pochi minuti fa è stato portato in carcere a Brescia dai carabinieri di Chiari.

Aggressione a Chiari: morto 32enne picchiato in viale Teosa. E’ successo ieri sera. Un albanese residente a Chiari, è morto in ospedale. Fermato un soggetto nella notte poche ore dopo il fatto: brillante operazione del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chiari. Aperte le indagini per omicidio.

Aggressione a Chiari

Non ce l’ha fatta. Nella notte è morto il ragazzo albanese, classe 1985, residente a Chiari che ieri sera è rimasto coinvolto in un’aggressione nei pressi del bar e della sala giochi di viale Teosa. Proprio mentre tutta la città era intenta a festeggiare le Quadre, probabilmente due concittadini, si sono pestati a sangue. In pochi hanno notato i fatti. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Chiari, mentre sul posto, le Forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini.

L’aggressore, un connazionale secondo la prima ricostruzione, dopo aver picchiato l’uomo, è scappato, ma è stato trovato dai carabinieri. E’ in stato di fermo. L’accusa è quella di omicidio, sul corpo c’erano anche delle ferite. I militari hanno condotto un indagine lampo.