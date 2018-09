Aggiornamenti

La persona ferita è stata portata in codice rosso all’ospedale di Chiari a bordo di un’amulanza. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi di una sala giochi vicino a Cortezzano, ma lontano dal cuore della festa che è proseguita normalmente. Sul caso indagano i carabinieri.

Aggressione a Chiari durante le Quadre: il fatto è avvenuto poca fa lungo viale Teosa.

Probabilmente una discussione che è degenerata in una violenta lite. Il fatto è avvenuto pochi minuti fa lungo viale Teosa a Chiari, fuori dal centro storico. Il tutto mentre in piazza si stava disputando la gara di salto con l’asta. Difficile dire per ora cosa abbia scatenato la lite. Sta di fatto che nell’aggressione ad avere la peggio è stato un ragazzo di 25 anni. Sul posto per un codice rosso sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri della stazione di Chiari.