Aggressione a Calcinato: si tinge di rosso la frazione di Ponte San Marco. Teatro della vicenda il parcheggio di fronte alla scuola elementare.

Una pozza di sangue, un’auto che si dilegua ed un uomo trasportato all’ospedale.

Sono questi i tre elementi al centro della vicenda accaduta ieri sera a Ponte San Marco, nel parcheggio di fronte alla scuola elementare, in via Statale.

Protagonista della vicenda un 43enne nordafricano, probabilmente aggredito a bordo strada e poi soccorso dai volontari.

Trasportato all’ospedale di Desenzano, è stato curato in codice giallo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che oltre alla testimonianza dell’uomo sentiranno alcuni testimoni che sono riusciti ad annotare una parte della targa dell’automobile, probabilmente connessa con l’aggressione.