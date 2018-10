Nottata movimentata per i soccorsi anche se nessuno è finito in ospedale in codice rosso.

Aggressione

A Bedizzole è stata registrata un’aggressione alle 6 di questa mattina. Coinvolte tre persone: un uomo di 33 ani, uno di 54 e una donna di 80.

Sul posto un’automedica e due ambulanze, da Bedizzole e Mazzano, in codice giallo.

Incidenti

Incidenti a Comezzano-Cizzago e Roncadelle.

A Comezzano-Cizzago una 24enne si è ribaltata con l’auto in via Rudiano alle 21.22. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata all’Ospedale di Chiari in codice giallo.

A Roncadelle due auto si sono scontrate poco prima delle 23.30. I mezzi, con a bordo un 25enne e una persona di 59 anni, si sono scontrati lungo via Vittorio Emanuele. Soccorsi dai volontari di Roncadelle, i due feriti sono stati trasportati al Sant’Anna in codice verde.