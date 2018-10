Aggredito 64enne a Orzivecchi in seguito a un diverbio con un automobilista.

Aggressione a Orzivecchi

Un 64enne è stato aggredito questa sera a Orzivecchi intorno alle 18.30 sulla Ss235 nei pressi del bar “Barcelona Cafè”. Secondo il racconto di alcuni testimoni il 64enne avrebbe detto di star calmo al conducente di un’automobile che stava suonando il clacson per via del traffico. L’automobilista, infastidito dell’intervento del 64enne, è sceso e ha spintonato il 64enne che è caduto a terra. Inizialmente l’uomo, che sembrerebbe aver sbattuto anche la testa nell’impatto, era a terra immobile e sanguinante. Sarebbero stati i clienti del bar a chiamare i soccorsi: fortunatamente all’arrivo dei soccorrittori la situazione è apparsa meno grave, con l’uomo che è stato portato alla Poliambulanza in codice giallo. Parallelamente sono partite anche le ricerche dei Carabinieri per quanto riguarda l’aggressore.

