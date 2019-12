Il fatto è successo ieri, nel tardo pomeriggio, in piazza a Palazzolo. La donna è ricoverata al Civile.

Aggredita tabaccaia in pieno centro: identificato un uomo

Era in città per il funerale di un parente e ieri pomeriggio girava con la compagna per il centro della città visibilmente ubriaco. L’uomo, nomade italiano classe 1985, ha iniziato a fare casino in piazza e quando ha fatto cadere una transenna, la tabaccaia gli ha chiesto di smettere. A quel punto il 34enne ha colpito la donna con violenza al volto. Lui è scappato e la donna è stata portata in pronto soccorso a Chiari. Ma oggi è stata ricoverata al Civile per i danni subiti alla mandibola e giovedì verrà sottoposta a un intervento chirurgico.

Identificato

I carabinieri di Palazzolo hanno rintracciato l’uomo e lo hanno identificato. Restano in attesa del riconoscimento e della denuncia da parte della vittima.

Solidarietà dei Mos e critiche all’Amministrazione

“Solidarietà alla donna aggredita, in pieno giorno nel centro cittadino, da parte di uno sbandato – si legge nel comunicato firmato dal gruppo rappresentano in Consiglio comunale da Alessandro Mingardi – È l’ennesima dimostrazione di come, oltre le belle parole, le iniziative e le installazioni, il tema della violenza sulle donne deve passare prima di tutto attraverso la tematica sicurezza, di cui l’Amministrazione deve farsi assoluto garante. Da anni siamo in prima linea nel chiedere cambiamenti: la pesante assenza dei servizi appiedati, le turnazioni, l’attenzione alle situazioni sensibili ecc… non sono temi di dibattimento politico, ma scelte che ricadono sulla pelle dei cittadini”.

