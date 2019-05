Borgo San Giacomo piange Severino Omassi, 70 anni, l’amico di tutti.

Addio Severino Omassi, l’amico di tutti

Borgo San Giacomo piange una delle personalità più conosciute del paese: Severino Omassi, 70 anni, l’amico di tutti. Non gli serviva essere parte di qualche associazione o essere un componente della politica gabianese per farsi amare e conoscere, la sua personalità e il suo buon cuore sono stati sufficienti per farsi amare dalla sua comunità oltre ogni misura. Comunità che oggi è in lutto dalla la recente scomparsa del 70enne. Ieri, infatti, l’uomo si è spento all’ospedale di Brescia a causa di alcune complicazioni di salute.

TORNA ALLA HOME