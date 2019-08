E’ venuto a mancare nei giorni scorsi a 88 anni, circondato dalla sua famiglia e dagli amici, a causa del Parkinson che piano piano si è preso il suo fisico possente, Giovanni Iora, per tutti «Il Maestro», pilastro dell’insegnamento di Orzinuovi dagli anni ‘50 fino agli ‘80.

Addio “Maestro”

La malattia non gli ha tolto la sua mente brillante, che è rimasta così fino alla fine. Un uomo che grazie alla sua intelligenza ha fatto la storia della città, insegnando alle elementari con il suo metodo personale in cui non ci dovevano essere puniti o bocciati: «I bambini dovevano imparare». Ed è proprio così che tutti lo ricordano, come «Il Maestro»: un ruolo che gli si è cucito addosso, un lavoro che è diventato la sua identità, che si è portato fino all’ultimo. La sua scomparsa infatti, ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti quelli che l’hanno conosciuto e che da lui non hanno imparato solamente a «leggere, scrivere e far di conto», ma anche le basi fondamentali per la vita.

