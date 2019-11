Addio Gardoni, storico dirigente della Virtus Manerbio: l’intera società si è vestita a lutto.

Addio Gardoni

Un lutto che fa male, ma riporta anche alla memoria i tanti anni passati insieme, sul campo da calcio, dando sfogo alla comune passione per il calcio e per lo sport. Franco Gardoni, storico dirigente della società Virtus di Manerbio, è mancato ieri all’età di 83 anni gettando nel dolore la realtà calcistica e tutta la comunità. “Oggi la Virtus piange la morte di un suo dirigente storico, Gardoni Franco, che per parecchi anni con grande attaccamento ai nostri colori ha dato un notevole contributo nel nostro settore giovanile – questo il commento della Virtus – La società porge le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli Stefy e Fausto e al genero Marco”

La camera ardente è allestita presso l’abitazione in Manerbio Via Carlo Marx, 11. La veglia di preghiera si terrà domani, domenica 24 novembre, alle 15.30 Le esequie saranno celebrate nella Chiesa Parrocchiale di Manerbio, lunedì 25 novembre alle ore 15, partendo dall’abitazione alle 14.40.

TORNA ALLA HOME PAGE