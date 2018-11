Corzano e Orzinuovi piangono don Pietro Costa, 86 anni, vittima di un male .

Addio don Pietro Costa, Corzano piange il suo parroco

Una settimana prima di morire ha accettato il suo destino dichiarando: «Adesso sono pronto». Una malattia, quella di don Pietro, che non gli ha lasciato scampo e che l’ha strappato alla vita soltanto in un mese e mezzo. Ma lui era sereno, conscio che nel suo cammino ha dato e fatto tanto, e forse è stato proprio questo che l’ha spinto a dire: «sono pronto», proprio una settimana prima di morire. Una carriera lunga, la sua, che ha svolto con passione, dedizione e soprattutto attenzione verso il prossimo.

Il cuore l’ha lasciato a Corzano

Nato e cresciuto a Orzinuovi ha sentito la chiamata del Signore in giovane età, ed è passato anche a divulgare la sua parola in parecchi Comuni della bassa bresciana. Villachiara, Graticelle di Bovegno, poi dieci anni a Dello, fino al 1990 e 17 invece, come parroco di Corzano dal 1993 al 2010. Ed è proprio lì che ha lasciato il cuore, esprimendo, come ultima volontà, quella di essere sepolto nel cimitero locale e che la messa venisse celebrata nella sua amata parrocchia.