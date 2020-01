San Paolo piange la storica titolare di Betta e Zeno.

Addio alla signora Betta

Quando pensi a San Paolo non puoi non pensare allo storico negozio di scarpe di Betta e Zeno. Un’attività commerciale conosciuta in tutta la Bassa bresciana, così come conosciuta e apprezzata da tutti era la signora Elisabetta Piovani, la titolare conosciuta da tutti come Betta, scomparsa a 85 anni. “Perdiamo un pezzo di storia, un pezzo di noi. Betta era san paolo” ha commentato, partecipando al dolore, il sindaco Giancarla Zernini.



I funerali avranno luogo domani, sabato, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale

