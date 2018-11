La comunità di Antegnate si stringe attorno ai genitori e alla famiglia della piccola Alexandra morta di leucemia alla tenera età di 4 anni.

La malattia

Alexandra Strevignoli era malata da febbraio dell’anno scorso,un lungo calvario che si è concluso nella notte tra domenica e lunedì.

E’ stata proprio la mamma ad avere per prima il sospetto della malattia: “Alexandra non stava bene da alcuni giorni, e avevo visto con lei il cartone animato Siamo fatti così, in cui si parlava proprio di leucemia, e ho avanzato al medico la mia idea. Purtroppo gli esami di accertamento mi hanno dato ragione”.

Un aiuto agli altri nel nome di Alexandra

Questa tragedia avrà un risvolto benefico. “Voglio iniziare a fare del bene, a dare un contributo come volontaria per aiutare altre famiglie in difficoltà. Alexandra non sarà dimenticata” ha affermato coraggiosamente la mamma Francesca.

