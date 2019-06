Addio alla maestra Fimmanò: Chiari piange un’altra amata insegnante. Classe ’31, Saveria Rositani è spirata sabato dopo una breve malattia.

Addio alla maestra Fimmanò

Nemmeno il tempo di salutare la maestra Lilli, che la comunità è di nuovo in lutto per un’altra grande insegnante. Si è spenta sabato Saveria Rositani, conosciuta da tutti come la maestra Fimmanò. In tantissimi la ricordano arrivare a scuola, sempre con il marito (anche lui insegnante) scomparso qualche anno fa. Di una dolcezza unica e sempre disponibile, ha speso la sua vita per i bambini e ha fatto dell’insegnamento oltre che la sua professione anche la sua più grande passione.

La veglia e i funerali

La maestra Fimmanò si trova alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano. La veglia si terrà questa sera alle 20. I funerali sono invece in calendario per odmani, alle 15, in Duomo.

