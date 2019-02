Addio ai tigli di Bassano: degli ultimi 12 tigli «storici» in via Martinengo a Bassano non è rimasto nulla. Una scelta “difficile ma necessaria”, ha spiegato l’Amministrazione, rispondendo alle lamentele dei cittadini.

Addio ai tigli di Bassano

Per alcuni erano vecchi «compagni di giochi», per altri ombrosi luoghi di riparo dal caldo estivo. Per tutti, un pezzo della storia del paese. Oggi i tigli di via Martinengo non ci sono più, rovinati dal tempo e dalla malattia. Sollecitati dalle lamentele di chi ha visto nelle operazioni un’«onta» al patrimonio arboreo del paese, l’Amministrazione non ha mancato di rispondere. “Tagliare questi tigli non è stata una scelta facile, per nulla – ha spiegato il sindaco Giovanni Paolo Seniga – I bassanesi, me compreso, avevano un rapporto affettivo con questi alberi. Erano un simbolo della nostra giovinezza, ma l’inquinamento e le cattive potature hanno li hanno rovinati. Sostituirli è stato inevitabile”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 1 marzo.

