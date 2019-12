Addio ai pini secolari di Gambara, scoppia la polemica

Addio ai pini secolari di Gambara, via ai tagli e scoppia la polemica.

Polemiche in paese per l’abbattimento a tempo di record dei pini che da decenni campeggiavano davanti al cimitero. Gli otto esemplari sono stati ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e il giorno stesso della relazione il sindaco Franco stringhini ha firmato un’ordinanza urgente di abbattimento. Al lavoro ieri la protezione civile che ha tagliato le otto piante. Non senza polemiche: i gruppi di minoranza hanno chiesto chiarimenti in merito all’intervento e alla sua incredibile velocità

