E’ scomparso all’età di 74 anni il professor Morandi

Addio a Momi domani i funerali a Verolanuova

Una vita dedicata allo sport, all’insegnamento delle diverse discipline, in particolar modo l’atletica leggera e le sue diverse specialità. Verolanuova saluterà Momi, così era conosciuto nel Comune bassaiolo, Girolamo Morandi, nel pomeriggio di domani. Le celebrazioni si terranno alle 15 nella Basilica di San Lorenzo.

Colpita da questo lutto la famiglia, la moglie Eurosia, i figli Giacomo e Paola, la sorella Doralice, tutti i parenti e la comunità verolese.

In molti ex alunni, amici, sportivi cresciuti dallo stesso Momi, lo ricordano come una persona meravigliosa, determinata, in grado di riconoscere i talenti di ciascuno e in grado di saperli valorizzare.