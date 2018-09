Addio a Ferruccio Galassi storico farmacista di Remedello, originario di Canneto sull’Oglio.

Il farmacista

Malato da diverso tempo, aveva 84 Ferruccio Galassi e di questi 59 li ha dedicati all’attività di farmacista come iscritto all’ordine. La farmacia Galassi, di via Roma 24, aperta nel ’72 dal padre Cesare Galassi aveva ottenuto proprio lo scorso anno il titolo di attività storica.

L’ultimo saluto

La veglia funebre è in programma per oggi, venerdì 28 settembre, alle 20 in un ambiente attiguo alla farmacia. Domani alle 9 sono fissati i funerali nella chiesa parrocchiale di Remedello, poi si proseguirà con la sepoltura nel cimitero di Canneto sull’Oglio, paese di origine del defunto.